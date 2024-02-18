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Кандидат в Президенты США предупредила о риске конфликта с Россией при поражении Украины
В случае поражения Украины Россия может начать вооруженный конфликт со странами НАТО, а последние могут втянуть Соединенные Штаты в войну. Об этом заявила бывший постоянный представитель Штатов при ООН и кандидат в Президенты США Никки Хейли в эфире телеканала ABC News.
«Давайте напомним американскому народу, что [Президент РФ Владимир] Путин сказал, что, как только он захватит Украину, следующими будут Польша и страны Балтии. Теперь он размещает солдат вокруг этих стран <...>», — изложила свое понимание политики российского лидера соперница Дональда Трампа в борьбе за позицию кандидата от республиканцев.
«<...> если это произойдет, а это страны НАТО, то это немедленно ввергнет Америку в войну», — подчеркнула Хейли, пояснив, что власти США будут пытаться избежать реализации такого сценария.
В связи с этим политик заметила, что Украина просит у США не войска, а технику и боеприпасы. «У них (украинцев — прим. Т-и) отличная боевая сила. Мы должны дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить», — сказала она.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил в интервью бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, что у него нет территориальных притязаний на европейском континенте. «<...> у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это?» — сказал он.
До этого, в январе, стало известно, что Министерство обороны Германии подготовило план войны с РФ после поражения ВСУ.
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