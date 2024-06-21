АСВ выплатило вкладчикам «Автоградбанка» свыше 140 млн рублей

Фото: страница «Автоградбанка» во «ВКонтакте»

За первый день начисления страховых выплат, 20 июня, Агентство по страхованию вкладов выплатило 295 вкладчикам АО «Автоградбанк» более 140 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

За страховым возмещением в АСВ обратились 206 физических и 89 юридических лиц. Среди последних — девять садоводческих товариществ и один благотворительный фонд.

Как ранее сообщал «Татар-информ», для получения страховых выплат онлайн вкладчики «Автоградбанка» должны оформить соответствующее заявление на сайте АСВ или портале госуслуг (средства перечисляются по указанным в заявлении реквизитам счета или по номеру карты «Мир», необходима подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»).

За выплатами начиная с 25 июня также можно будет подойти в офисы банков-агентов — это Россельхозбанк и Ак Барс Банк. Они будут действовать от имени АСВ.

Вкладчикам «Автоградбанка» выплатят почти 2,4 млрд рублей — речь идет о вкладах до 1,4 млн рублей, гарантированных государством. Возмещение смогут получить 99% клиентов, то есть примерно 32,8 тыс. человек. В основном это физлица, в том числе около 500 индивидуальных предпринимателей.

Вкладчики, у которых в «Автоградбанке» хранилось более 1,4 млн рублей, должны подать требование кредитора. Средства они получат в ходе ликвидации кредитной организации.

Вся необходимая информация о порядке выплаты страхового возмещения доступна на сайте АСВ и по телефону горячей линии: 8 (800) 200-08-05, напомнили в агентстве.

Лицензию у старейшего банка Набережных Челнов — «Автоградбанка» отозвали 17 июня. Глава города Наиль Магдеев назвал крушение финансовой организации «не очень хорошей ситуацией». Подробнее о случившемся читайте в большом материале «Татар-информа».