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АСВ выплатило вкладчикам «Автоградбанка» свыше 140 млн рублей
За первый день начисления страховых выплат, 20 июня, Агентство по страхованию вкладов выплатило 295 вкладчикам АО «Автоградбанк» более 140 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
За страховым возмещением в АСВ обратились 206 физических и 89 юридических лиц. Среди последних — девять садоводческих товариществ и один благотворительный фонд.
Как ранее сообщал «Татар-информ», для получения страховых выплат онлайн вкладчики «Автоградбанка» должны оформить соответствующее заявление на сайте АСВ или портале госуслуг (средства перечисляются по указанным в заявлении реквизитам счета или по номеру карты «Мир», необходима подтвержденная учетная запись на «Госуслугах»).
За выплатами начиная с 25 июня также можно будет подойти в офисы банков-агентов — это Россельхозбанк и Ак Барс Банк. Они будут действовать от имени АСВ.
Вкладчикам «Автоградбанка» выплатят почти 2,4 млрд рублей — речь идет о вкладах до 1,4 млн рублей, гарантированных государством. Возмещение смогут получить 99% клиентов, то есть примерно 32,8 тыс. человек. В основном это физлица, в том числе около 500 индивидуальных предпринимателей.
Вкладчики, у которых в «Автоградбанке» хранилось более 1,4 млн рублей, должны подать требование кредитора. Средства они получат в ходе ликвидации кредитной организации.
Вся необходимая информация о порядке выплаты страхового возмещения доступна на сайте АСВ и по телефону горячей линии: 8 (800) 200-08-05, напомнили в агентстве.
Лицензию у старейшего банка Набережных Челнов — «Автоградбанка» отозвали 17 июня. Глава города Наиль Магдеев назвал крушение финансовой организации «не очень хорошей ситуацией». Подробнее о случившемся читайте в большом материале «Татар-информа».
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