Центробанк отозвал лицензию у «Автоградбанка»

Фото: страница «Автоградбанка» «ВКонтакте»

Российский Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Автоградбанка» (Набережные Челны). Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Кредитная организация АО „Автоградбанк“ нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций; допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении.

Также ЦБ указывает на то, что долгое время «Автоградбанк» работал по неэффективной бизнес-модели, деятельность характеризовалась сокращением и ухудшением качества активов. Формальное соблюдение требований к достаточности капитала часто обеспечивалось за счет схемных операций (сделок).

Банк обслуживал клиентов, которые проводили подозрительные операции в значительных объемах, направленные на вывод денег в теневой оборот. Информацию об операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, ЦБ направит в правоохранительные органы.

Кредитная организация занимала 218-ем место в банковской системе РФ по величине активов.