12 этаж
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Центробанк отозвал лицензию у «Автоградбанка»
Российский Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Автоградбанка» (Набережные Челны). Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Кредитная организация АО „Автоградбанк“ нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций; допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении.
Также ЦБ указывает на то, что долгое время «Автоградбанк» работал по неэффективной бизнес-модели, деятельность характеризовалась сокращением и ухудшением качества активов. Формальное соблюдение требований к достаточности капитала часто обеспечивалось за счет схемных операций (сделок).
Банк обслуживал клиентов, которые проводили подозрительные операции в значительных объемах, направленные на вывод денег в теневой оборот. Информацию об операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, ЦБ направит в правоохранительные органы.
Кредитная организация занимала 218-ем место в банковской системе РФ по величине активов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»