Бонусы менеджменту и отмывание доходов: за что Набиуллина лишила лицензии Автоградбанк

Уже с утра 17 июня с главной страницы сайта Автоградбанка пользователь перенаправляется на сообщение АСВ об отзыве лицензии у банка Скриншот сайта АСВ

История одного из ключевых банков Челнов закончилась спустя 33 года

Этим утром главная финансовая новость в Татарстане — ЦБ лишил лицензии один из ключевых банков Набережных Челнов. Речь про Автоградбанк, который отметил в апреле свое 33-летие. Банк создан в 1991 году на базе комсомольского отделения Жилсоцбанка. Его основала один из самых уважаемых финансистов Татарстана Венера Иванова, которая определяла политику Автоградбанка вплоть до 2014 года.

Ивановой удалось привлечь крупных инвесторов. Автоградбанк давал деньги на развитие «Транстехсервиса», «Таттранскома», фабрики «Булай» и пищевых комбинатов, трансформировавшихся в городские холдинги. Долгое время организация была ориентирована на малый и средний бизнес.

Это сейчас слово «ипотека» стало привычным и понятным, а в 2000-е Автоградбанк одним из первых в Челнах пошел по этому пути и в конечном счете стал лидером ипотечного рынка не только Челнов, но и всей республики. Автоградбанк был заинтересован в инновациях: одним из первых банк начал внедрять пластиковые карты, осознав, что за ними будущее, не боялся использовать интернет-технологии и начал работать с материнским капиталом.

Павел Сигал выкупил у миноритарных акционеров банка через свою компанию 19,3% акций, а затем через подконтрольные организации довел долю до более чем 70%. Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Заслуженный банкир» Сигал и схематоз с маткапиталом

Одним из ключевых акционеров банка в 2010 году стал Павел Сигал. В этом году он отметил 70-летний юбилей, а в начале июня получил звание «Заслуженный банкир» от Ассоциации российских банков за подписью ее президента Гарегина Тосуняна.

Сигал – фигура федерального масштаба. Он один из создателей Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», и сейчас занимает пост первого вице-президента организации.

Павел Сигал был совладельцем крупнейшего российского центра микрофинансирования. В 2010-м Иванова решила объединить усилия, в ее мечтах было покорение федерального рынка. Сигал выкупил у миноритарных акционеров через свою компанию 19,3% акций, а затем через подконтрольные организации довел долю до более чем 70%.

В биографии заслуженного банкира Сигала есть и не очень приятные эпизоды. Павел Сигал был также президентом ГК «Центр Микрофинансирования» с оборотом 1,5 млрд рублей в месяц. Компания занимала 20% российского рынка микрокредитования. В 2013 году Сигала обвинили в мошенничестве. По данным следствия, преступная группа, в которую входил Сигал, собирала информацию о социально неблагополучных семьях и предлагала им обналичить сертификаты материнского капитала. Заявлялось, что на незаконном обналичивании маткапитала группа заработала около 10,5 млрд рублей.

Однако в 2014 году Сигала выпустили из-под стражи, а расследование уголовного дела прекратили в связи с истечением срока давности.

Эти годы были для Автоградбанка мягко говоря непростыми, но Ивановой удалось избежать массового оттока денег физических лиц и даже упрочить финансовую устойчивость своего детища. А потом Сигал вышел из-под стражи и проводил Иванову на пенсию. Якобы он остался недоволен финансовыми результатами за первые полгода 2014 года. Вслед за Ивановой ушел целый ряд топ-менеджеров.

Автоградбанк, по информации ЦБ, нарушил требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Фото: страница «Автоградбанка» в соцсети «ВКонтакте»

Банк попался на крупных выплатах топ-менеджменту, которые вели к убыткам

Сигал, судя по поздравлению коллектива банка в апреле, строил большие планы — собирался внедрять в Автоградбанк новые продукты и сервисы, эксклюзивные банковские услуги, развивать дистанционное банковское обслуживание.

Но, несмотря на далеко идущие планы, у Центробанка к Автоградбанку возникли вопросы. Согласно сообщению ЦБ, регулятор весь последний год неоднократно вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Таким образом Банк России надеялся повлиять на челнинскую организацию.

По информации ЦБ, Автоградбанк нарушил требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В течение долгого времени организация работала по неэффективной бизнес-модели, активы сокращались, а их качество ухудшалось. Одновременно с этим Центробанк зафиксировал значительные стимулирующие выплаты топ-менеджменту «Автоградбанка», что приводило к регулярным убыткам и снижению размера собственных средств.

Организация старалась «держать лицо», соблюдая формальные требования к достаточности капитала за счет схемных сделок. Например, банк обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот.

Центробанк в Автоградбанке временную администрацию, функции которой возложены на «Агентство по страхованию вкладов» Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

Вкладчикам выплатят по страховке 2,4 млрд рублей

По величине активов Автоградбанк занимал 218-е место в банковской системе России. У организации были отделения по Татарстану (Набережные Челны, Казань, Альметьевск, Арск, Буинск, Заинск, Тетюши), но и за пределами республики. Например, в Москве, Волгограде, Грозном и Рязани. Автоград выходил и на рынок Санкт-Петербурга, но летом 2020-го покинул его, закрыв все офисы в городе на Неве.

Прошлый год Автоградбанк закончил так: активы банка, по документам, на 1 января 2024 года составляли 4,8 млрд рублей. Кредитная организация получила чистый убыток в размере 56 млн рублей.

Центробанк с сегодняшнего дня назначил в Автоградбанке временную администрацию, функции которой возложены на «Агентство по страхованию вкладов». Руководитель временной администрации — Алексей Юферов.

Вкладчикам Автоградбанка выплатят почти 2,4 млрд рублей – это вклады до 1,4 млн рублей, застрахованные государством. Выплаты стартуют не позднее 1 июля этого года.

Фарид Башаров: «Маленьким банкам в нынешних условиях сложно выдержать конкуренцию и соревноваться с гигантами» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Банк был удобный для бизнеса Челнов

«Печальное событие!» — прокомментировал «Татар-информу» крах Автоградбанка гендиректор Торгово-промышленной палаты Челнов Фарид Башаров.

Он отметил, что банк, выросший из отделения Жилсоцбанка, был для города «финансовопроводящим инструментом», достаточно устойчивым. Было много интересных инициатив. Про Венеру Иванову глава ТПП Челнов высказался как про знаковую личность.

«Все-таки это первый такой банк муниципального уровня! Они проводили много интересных сделок по ипотеке, когда еще ипотеку мало кто знал. Проводились семинары по теме», – вспомнил Башаров.

Вопросы в мелком Автоградбанке решались быстрее, чем в крупных, по его ощущениям. В этом плане для бизнеса организация была удобнее. Башаров надеется, что капитала банка хватит, чтобы закрыть все обязательства перед клиентами, чтобы они не потеряли свои деньги.

«Жалко, конечно. Маленьким банкам в нынешних условиях сложно выдержать конкуренцию и соревноваться с гигантами. Но они имеют право на жизнь как проводники финансовых операций. С моей точки зрения, печальное и в какой-то степени неожиданное событие», — высказался Башаров.