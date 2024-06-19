Мэр Челнов счел крушение «Автоградбанка» «не очень хорошей ситуацией»

Наиль Магдеев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ситуацию с «Автоградбанком», у которого отозвали лицензию на осуществление банковских операций, прокомментировал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

«Город к тому, что происходит, прямого отношения не имеет. Безусловно, мы не равнодушны к сложившейся ситуации. <...> Мы заинтересованы, чтобы в рамках существующего законодательства все процессы были выполнены в интересах людей», — подчеркнул глава Автограда.

Мэр упомянул, что руководить банком будет временная администрация от Агентства по страхованию вкладов (ее возглавил Алексей Юферов — прим. Т-и) и что она приступит к работе после 20 июня.

Сложившуюся ситуацию Наиль Магдеев счел не очень хорошей для города в целом и для всех тех, кто надеялся на «Автоградбанк». При этом, по его словам, пока представители бизнеса в исполком за помощью не обращались

«Мы никогда в таких ситуациях в стороне не стояли. Протягивали руку помощи, обращались к вышестоящим инстанциям. Так было во многих ситуациях. Как страус голову в песок не прятали», — заключил мэр, обратив внимание на то, что всегда «нужно находить решение».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что челнинский «Автоградбанк» выплатит вкладчикам почти 2,4 млрд рублей.