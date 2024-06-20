Клиенты Автоградбанка сегодня начнут получать страховые выплаты

Страховое возмещение клиентам Автоградбанка, у которого ЦБ отозвал лицензию, начнется с сегодняшнего дня. Об этом «Татар-информу» сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

«Клиенты АО „Автоградбанк“ начнут получать страховое возмещение по вкладам с 20 июня 2024 года. Для этого им нужно будет оформить соответствующее заявление на сайте государственной корпорации „Агентство по страхованию вкладов“ (АСВ) или на портале „Госуслуги“. Средства будут перечислены по указанным в заявлении реквизитам счёта или по указанному номеру карты „Мир“», – говорится в сообщении АСВ.

Клиентам для получения страховых выплат нужна авторизированная учетная запись на «Госуслугах». Там же можно найти информацию о сумме причитающихся выплат.

За выплатами можно также подойти в офисы банков-агентов (выбраны Россельхозбанк и Ак Барс Банк) начиная с 25 июня. Эти банки будут действовать от имени АСВ.

Вкладчикам Автоградбанка выплатят почти 2,4 млрд рублей – это вклады до 1,4 млн рублей, застрахованные государством. Возмещение смогут получить 99% клиентов – порядка 32,8 тыс. человек. Большая часть из них физлица, в том числе около 500 индивидуальных предпринимателей.

Вкладчики, у которых в Автоградбанке хранилось больше 1,4 млн рублей, должны подать требование кредитора. Средства им будут возвращаться в период ликвидации кредитной организации.

Лицензию у старейшего банка Набережных Челнов Автоградбанка отозвали 17 июня. Мэр Наиль Магдеев назвал крушение «не очень хорошей ситуацией». Подробнее читайте в большом материале «Татар-информа».