Арестович: В ближайшие два месяца ВСУ в Донбассе не избежать неприятностей

В ближайшие два-три месяца российские войска будут стараться занять весь Донбасс, и Вооруженным силам Украины на этом участке не удастся избежать «некоторых неприятностей». Об этом заявил бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (ведущий канала юрист и экс-депутат Государственной Думы Марк Фейгин внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов).

«<…> некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям», — заметил экс-советник офиса украинского лидера.

Арестович допустил, что в ближайшие два месяца в Донбассе развернется «кровавая драка», напоминающая ситуацию мая-июня 2022 года, когда украинские силы «медленно под давлением противника сдвигались назад», стремясь занять более выгодные позиции.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что «сдавать Бахмут (украинское название города Артемовска — прим. Т-и) никто не будет». После этого основатель российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин призвал его не выводить войска из Артемовска.

По информации агентства Bloomberg, американские и европейские официальные лица предполагают, что украинские силы могут оказаться вынуждены уйти из Артемовска. Впрочем, западные чиновники уверены, что гипотетическое отступление не окажет серьезного влияния на ход боевых действий.

При этом советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк признал, что Украина платит «высочайшую цену» за удержание Артемовска. Ожесточенные бои сначала в окрестностях города, а затем и в городской черте идут с июля прошлого года.