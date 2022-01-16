Антонов: Россия примет решение о работе с США после получения ответов на свои предложения

Россия решит, целесообразно ли продолжать дальнейшую работу с Соединенными Штатами, когда получит ответы на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью журналу Newsweek, текст которого опубликован на странице посольства в социальной сети Facebook.

«Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы», — заметил дипломат.

При этом Антонов подчеркнул, что российская сторона готова «к обсуждению встречных предложений». «Ни одно государство не имеет права укреплять свою безопасность за счет других», — добавил он.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве 10 января продлились более семи часов, дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО. Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

По итогам переговоров заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVi объявил, что у России нет оснований для новых встреч с США и их союзниками для обсуждения предложений по безопасности без демонстрации заинтересованности с противоположной стороны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позднее заверил, что российская сторона готовится к любому ответу по гарантиям безопасности. Президент России Владимир Путин был проинформирован о результатах переговоров.