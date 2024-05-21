Аминов районам РТ: «Ждем имена для электронной энциклопедии татарстанской журналистики»

Генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», депутат Государственного Совета РТ Ильшат Аминов, выступая в АО «Татмедиа» на очередном, XXI съезде Союза журналистов Татарстана, напомнил коллегам из районов республики о возможности увековечить имена выдающихся представителей СМИ региона в специальной электронной энциклопедии.

«У нас впереди большая работа — нужно увековечить имена наших коллег в электронной энциклопедии татарстанской журналистики, которая создавалась Союзом журналистов Татарстана благодаря усилиям прежнего его председателя — Риммы Ратниковой. Еще раз хочу высказать просьбу ко всем региональным отделениям союза, руководителям СМИ: присылайте, пожалуйста, имена и данные ваших маститых журналистов. Энциклопедия у нас открытая, как „Википедия“, и она должна пополняться. Без вашей помощи нам просто не обойтись», — сказал Аминов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня Ильшат Аминов был переизбран председателем Союза журналистов Татарстана.

В своем предшествовавшем переизбранию выступлении он заявил о необходимости создания мощного концерна по созданию видеоконтента на международном уровне, отсутствии противоречий между блогерством и журналистикой, «диктатуре» статистики просмотров и охватов аудитории, а также о намерении «доказывать на любом уровне» необходимость повышения средней зарплаты журналиста до 60 тыс. рублей.