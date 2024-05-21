Аминов попросил помощи Мухарлямова со статусом военкоров для журналистов в зоне СВО

Генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», депутат Государственного Совета РТ Ильшат Аминов в АО «Татмедиа» на очередном, XXI съезде Союза журналистов Татарстана обратился за помощью в оформлении статуса военного корреспондента для репортеров региона, периодически выезжающих на редакционные задания в зону проведения специальной военной операции, к заместителю главы Администрации Раиса Татарстана — руководителю Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслану Мухарлямову.

Рискуя жизнью, подчеркнул председатель Союза журналистов РТ, на передовой в зоне проведения СВО работают корреспондент «Татар-информа» Равиль Мукменов, корреспонденты ТНВ Зуфар Давлетшин, Ленар Валиуллов, операторы Андрей Ключников и Булат Абдульманов. Алина Сулейманова организовала корпункт в Донбассе.

«Обозначу проблему: мы никак не можем дать нашим ребятам статус военных корреспондентов. Даже застраховать их не можем — страховые компании их не страхуют. А они реально рискуют жизнью. Мы надеемся на помощь Аппарата Раиса Республики Татарстан — присутствующего здесь защитника отрасли Руслана Мухарлямова. Надо исправить эту несправедливость», — обратил внимание Аминов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня Ильшат Аминов был переизбран председателем Союза журналистов Татарстана.

В своем предшествовавшем переизбранию выступлении он заявил о необходимости создания мощного концерна по созданию видеоконтента на международном уровне, отсутствии противоречий между блогерством и журналистикой, «диктатуре» статистики просмотров и охватов аудитории, а также о намерении «доказывать на любом уровне» необходимость повышения средней зарплаты журналиста до 60 тыс. рублей.