Новый Премьер Гренландии заявил, что США никогда не получат остров

Соединенные Штаты никогда не смогут присоединить Гренландию. Об этом заявил новый Премьер-министр Гренландии (являющейся автономной территорией в составе Дании) Йенс-Фредерик Нильсен.

«Трамп заявил, что США «получат Гренландию». Позвольте мне прояснить: США ее не получат. Мы никому не принадлежим. Мы сами определяем свое будущее», – написал лидер партии «Демокраатит» на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной).

«Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем», – добавил Нильсен, возглавивший гренландское Правительство 28 марта.

Ранее о желании присоединить Гренландию не раз заявлял Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Это привело к напряженности в отношениях между США и Данией. Недавно американский лидер опубликовал ролик, в котором пообещал защитить остров от «российской агрессии» и «китайской экспансии».

Дания объявила о принадлежности ей всей территории Гренландии в 1921 году, хотя Норвегия претендовала на восточное побережье острова вплоть до 1933-го. США впервые захотели приобрести Гренландию в 1867 году, но сделка сорвалась из-за отсутствия одобрения в Конгрессе. В 1910 году высказывалось предложение по обмену территориями между Штатами, Данией и Германией, а в 1946 году США вновь предложили купить остров за 100 млн тогдашних долларов. Идея возникала еще не раз во время холодной войны, но так и не была реализована.

Дональд Трамп публично заявил о желании приобрести Гренландию в 2019 году. Президент России Владимир Путин призвал не видеть в этих планах «какие-то экстравагантные разговоры американской администрации» и напомнил о предыстории вопроса.