Глава Евросовета заявил о недопустимости внешнего вмешательства в вопросы Гренландии

Будущее Гренландии должно определяться с участием самой территории и Дании, а любые решения без их согласия недопустимы. Об этом заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта, выступая на церемонии передачи председательства в Совете Европейского союза Кипру, которая прошла в Никосии. Его слова приводит «ТАСС».

Он подчеркнул, что Гренландия принадлежит ее народу и что вопросы, касающиеся дальнейшего развития и статуса территории, не могут рассматриваться без учета позиции Дании.

Кроме того, Кошта заявил, что Европейский союз не намерен допускать нарушения международного права в Гренландии, а также в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. При этом в ходе выступления он не упомянул Соединенные Штаты в контексте ситуации вокруг Гренландии и региона Латинской Америки.