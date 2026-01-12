Трамп заявил, что оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек

Предназначенные для обороны Гренландии датские силы состоят лишь из двух собачьих упряжек. Таким образом Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре с журналистами оценил состояние сил обороны острова, который он желает присоединить к США.

«Гренландская оборона основывается на двух собачьих упряжках. Вы знали об этом? Две. Собачьи. Упряжки», – заявил Трамп, общаясь с представителями прессы на «Борту №1».

При этом, по мнению американского лидера, «повсюду» вокруг острова находятся русские эсминцы и подводные лодки, а также китайские эсминцы и подводные лодки. «Мы не можем позволить этого», – добавил он.

В связи с этим Трамп заверил, что Россия или Китай никогда не смогут «забрать» Гренландию.

«Я бы с удовольствием заключил с ними (Данией и Гренландией – прим. Т-и) сделку. Это проще. Но, так или иначе, Гренландия будет у нас», – заключил Президент США.

За оборону острова отвечает датское Островное командование Гренландии, в состав которого входит санный патруль «Сириус».

В декабре 2024 года, когда избранный во второй раз Президентом, но еще не вступивший в должность Дональд Трамп заявил о претензиях на Гренландию, в Дании выразили готовность усилить войска на острове.

Тогда власти королевства были готовы профинансировать выделение двух дополнительных патрульных кораблей, двух беспилотников дальнего радиуса действия и двух собачьих упряжек.

При этом в 1951 году США и Дания подписали Договор о защите Гренландии. Согласно документу, Штаты взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии. В Гренландии находится самая северная из американских военных баз – Питуффик (прежде Туле).

Несмотря на это, назначенный Дональдом Трампом спецпосланником по Гренландии губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри написал в социальной сети X, что Дания после Второй мировой войны «вновь оккупировала» остров в обход норм Организации Объединенных Наций, тогда как США «защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны», пока королевство было не в состоянии это делать.