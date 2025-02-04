Американист: Власти США могут всерьез заняться судьбой денег, выделенных Украине

Администрация Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может всерьез заняться судьбой денег, выделенных на поддержку Украины, в первую очередь — по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Своим видением ситуации поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, передает RT.

Указ Трампа о заморозке помощи иностранным государствам на 90 дней уже привел к остановке той части финансирования, за которую раньше отвечали USAID и Государственный департамент. Затем, по мнению американиста, может быть назначен специальный ревизор по Украине (это решение было заблокировано при прежней администрации Джо Байдена).

«Прецедентов такого крупного расследования не было, потому что Украина получила денег, кажется, больше всех участников программы Маршалла. Но одно дело было вкладывать деньги в Германию, а другое — в Украину», — заметил эксперт.

«В США понимают, что это потерянные деньги. Они хотят создать условия, чтобы сказать: всё, хватит с Украиной, покончили», — выразил уверенность главный научный сотрудник Института США и Канады. В связи с этим он предположил, что Штаты могут включить потраченные средства в общий объем задолженности Киева.

Аналитик также сослался на американские данные, согласно которым с февраля 2022 по сентябрь 2024 года Украине было выделено 183 млрд долларов: 124,9 млрд по линии Пентагона и 39,8 млрд — через USAID (из последних был освоен 31 млрд).

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press заверил, что его страна получила от США более 76 млрд долларов военной помощи, а не 177 или 200 млрд. «Я не знаю, где все эти деньги», — сказал он.