WP: США после указа Трампа приостановили программы поддержки Украины

Указ Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о приостановке на 90 дней почти всех программ помощи иностранным государствам привел к прекращению прямой экономической поддержки Украины и, вероятно, финансирования военной поддержки. Об этом рассказал анонимный сотрудник Конгресса США, пишет газета The Washington Post.

«<...> указ, по-видимому, приостановил предоставление военного финансирования Украине <...>», – заметил собеседник издания, который предпочел не раскрывать свою личность.

Вместе с тем украинский чиновник (также анонимный) заявил изданию, что указ Трампа не повлиял на прямую бюджетную помощь США, за счет которой, в частности, финансируется выплата зарплат государственным служащим.

При этом WP констатирует, что решение о приостановке помощи точно повлияло на финансирование, которое выделяется по линии Государственного департамента и Агентства США по международному развитию (USAID).