Reuters: США после приостановки возобновили поставки оружия Украине

В последние дни Соединенные Штаты ненадолго приостанавливали поставки оружия на Украину, но возобновили их на выходных. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре информированных источника.

По словам одного из собеседников издания, внутри администрации Президента США Дональда Трампа существуют фракции, которые расходятся во мнениях относительно того, в какой степени Штаты должны продолжать помогать Киеву поставками вооружений из собственных запасов.

Два источника пояснили, что оказание военной помощи возобновилось после того, как новая администрация США отказалась от первоначальной идеи полностью прекратить поддержку украинской стороны.

Агентство констатирует, что на данный момент неясно, признает ли официально Белый дом приостановку и последующее возобновление поставок.

После вступления в должность нового Президента США ничего не сообщалось о новых пакетах американской военной помощи, но санкционированные Джо Байденом поставки должны продолжаться в течение еще нескольких месяцев. «Короткая пауза — первый явный признак интенсивности дебатов в администрации Трампа», — замечает издание.

Ранее анонимный сотрудник Конгресса США сообщил газете The Washington Post, что указ Трампа о приостановке на 90 дней почти всех программ помощи иностранным государствам привел к прекращению прямой экономической поддержки Украины и, вероятно, финансирования военной поддержки.

При этом в Пентагоне заявляли, что военная помощь Украине не была ограничена указом Президента США, поскольку он затронул только выделение средств на программы развития.