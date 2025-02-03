Медведев заявил, что выделенные Украине деньги «сосали глубокие глотки» в США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в свойственной ему грубой форме прокомментировал в Telegram-канале заявление Президента Украины Владимира Зеленского, что его страна получила от Соединенных Штатов военной помощи не на 200 млрд долларов, а примерно на 76 млрд.

По мнению Медведева, украинский лидер «признался, что он со товарищи попилил 100 млрд долларов». «Сделал [Зеленский] это [признание] застенчиво, как голубой воришка Альхен в „12 стульях“. Типа, мы этой сотки так и не увидели», — уточнил свое понимание ситуации экс-президент России.

«Это, конечно, наглое и циничное вранье. Сотка разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева. Это бабло сосали глубокие глотки в американских Минобороны, ЦРУ и на предприятиях ВПК. Причем ввиду объемов выделенного — долго и с нескрываемым удовольствием», — выразил уверенность зампред Совбеза РФ, добавив, что расхищение средств продолжалось и на Украине.

Вместе с тем Медведев заявил, что, на его взгляд, возможные попытки расследовать произошедшее (в этом контексте он упомянул деятельность Илона Маска и его Департамента эффективности правительства) ни к чему ни приведут, и «помощь Киеву будет продолжена под перекрашенным рейгановским девизом „Мир через силу“».

Ранее Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press заверил, что Украина получила от США более 76 млрд долларов военной помощи, а не 177 или 200 млрд. «Я не знаю, где все эти деньги», — сказал он.