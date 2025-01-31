Альметьевские школьники готовят шефскую помощь для бойцов СВО

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Альметьевские школьники готовят шефскую помощь для участников специальной военной операции, пишут письма солдатам. Четвероклассники лицея №1 уже не первый месяц занимаются волонтерством.

После уроков ребята остаются в классе. Одни делают окопные свечи, другие пишут письма служащим в зоне СВО, третьи готовят перевязочный материал. Здесь же девочки делают ватно-марлевые салфетки.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

По замыслу организаторов акции, написанные школьниками письма поддержат и поднимут боевой дух солдат.

«Ваша задача – пожелать солдатам что-то очень хорошее, чтобы, прочитав ваши письма, они, конечно же, улыбнулись, обрадовались», – объяснила ученикам педагог.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Одна из важных составляющих посылок – окопные свечи. Они готовятся в несколько этапов. Сначала плоскогубцами отбиваются бока у банок, затем вырезаются так называемые «звездочки».

«Нам нужно сначала измерить длину банки, 8,5, и ширину – тоже 8,5. Эта деталь вырезается и ставится в серединку, чтобы получилась полноценная звездочка. Делим пополам и вставляем», – рассказали ученики.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

На этот раз ребята приклеили к свечам открытки, на которых изображена блокадная ласточка. Теперь такую заготовку нужно залить парафином. Подобная свечка горит от 8 до 12 часов. Уже завтра все эти свечи отправятся к бойцам вместе с остальной помощью.

«У многих есть родственники, которые в данный момент находятся на войне. Есть дяди, братья, [другие] родственники. Поэтому дети с удовольствием всё это делают, от души. И родители, которые относят вот баночки, то есть никто не отказывается. С весны очень тесно сотрудничаем со штабом „Надежный тыл“», – отметила учитель начальных классов лицея Эльмира Мавлетбаева.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

В штаб школа передает не только самодельные свечи и письма. В лицее объявлена акция по сбору помощи в госпиталь СВО. «Поэтому ребятки приносят, благодаря родителям они приносят ватно-марлевые [повязки], медицинские препараты. То есть мы это все компонуем по направлениям и отправляем в госпиталь СВО», – добавила Эльмира Мавлетбаева.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Отправкой собранной в школе помощи занимается волонтерский штаб «Надежный тыл».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фото предоставлено Эльвирой Шакировой