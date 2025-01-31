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СВО 31 января 2025 08:31

Альметьевские школьники готовят шефскую помощь для бойцов СВО

Альметьевские школьники готовят шефскую помощь для бойцов СВО
Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Альметьевские школьники готовят шефскую помощь для участников специальной военной операции, пишут письма солдатам. Четвероклассники лицея №1 уже не первый месяц занимаются волонтерством.

После уроков ребята остаются в классе. Одни делают окопные свечи, другие пишут письма служащим в зоне СВО, третьи готовят перевязочный материал. Здесь же девочки делают ватно-марлевые салфетки.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

По замыслу организаторов акции, написанные школьниками письма поддержат и поднимут боевой дух солдат.

«Ваша задача – пожелать солдатам что-то очень хорошее, чтобы, прочитав ваши письма, они, конечно же, улыбнулись, обрадовались», – объяснила ученикам педагог.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Одна из важных составляющих посылок – окопные свечи. Они готовятся в несколько этапов. Сначала плоскогубцами отбиваются бока у банок, затем вырезаются так называемые «звездочки».

«Нам нужно сначала измерить длину банки, 8,5, и ширину – тоже 8,5. Эта деталь вырезается и ставится в серединку, чтобы получилась полноценная звездочка. Делим пополам и вставляем», – рассказали ученики.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

На этот раз ребята приклеили к свечам открытки, на которых изображена блокадная ласточка. Теперь такую заготовку нужно залить парафином. Подобная свечка горит от 8 до 12 часов. Уже завтра все эти свечи отправятся к бойцам вместе с остальной помощью.

«У многих есть родственники, которые в данный момент находятся на войне. Есть дяди, братья, [другие] родственники. Поэтому дети с удовольствием всё это делают, от души. И родители, которые относят вот баночки, то есть никто не отказывается. С весны очень тесно сотрудничаем со штабом „Надежный тыл“», – отметила учитель начальных классов лицея Эльмира Мавлетбаева.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

В штаб школа передает не только самодельные свечи и письма. В лицее объявлена акция по сбору помощи в госпиталь СВО. «Поэтому ребятки приносят, благодаря родителям они приносят ватно-марлевые [повязки], медицинские препараты. То есть мы это все компонуем по направлениям и отправляем в госпиталь СВО», – добавила Эльмира Мавлетбаева.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Отправкой собранной в школе помощи занимается волонтерский штаб «Надежный тыл».

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Фото предоставлено Эльвирой Шакировой

Материал подготовлен при участии Эльвиры Шакировой.

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