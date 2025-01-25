Альметьевск передал военным роботов, медицинские принадлежности и максети – всего 25 тонн

Сегодня волонтеры из Альметьевска в Курске передали гуманитарный груз для бойцов из 56-го полка ВДВ, 137-го полка ВДВ и 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

В состав груза вошли роботы, медицинские принадлежности, запчасти для автомобилей, продукты питания, маскировочные сети, одежда и обувь, а также многое другое.

«Продолжаем поддерживать наших военнослужащих. В Год защитника Отечества, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, важно уделять особое внимание поддержке участников специальной военной операции», – отметили в пресс-службе района.

Военнослужащие поблагодарили за поддержку. «Враг будет разбит! Победа будет за нами», – говорят бойцы на видео.

Пункт сбора гуманитарной помощи работает ежедневно с 8 до 20 часов в Молодежном центре по адресу: ул. Ленина, 21.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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