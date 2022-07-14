Алиханов: России удалось снять более 80% ограничений на транзит в Калининград

Снятие части ограничений на транзит в Калининград — это победа российской дипломатии. Так, уже удалось снять запрет на железнодорожные перевозки, которые могут возобновиться уже в ближайшие дни, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» губернатор области Антон Алиханов.

«Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты», — уточнил глава региона.

Он напомнил, что автомобильный транзит по-прежнему остается под запретом, поэтому «нужно давить дальше» для решения этой проблемы.

«Железнодорожный транзит был разрешен, это хороший результат, мы его достигли, несмотря на все сопротивление со стороны европейцев, литовцев и даже американцев», — заметил Алиханов.

По его словам, поставки по железной дороге еще не возобновились, однако это произойдет уже в ближайшие дни.

«Я думаю, что буквально сегодня-завтра первые поставки начнутся», — заключил он.

Ранее Литовские железные дороги уведомили власти Калининградской области о прекращении транзита большой группы товаров, включенных в санкции Евросоюза. Это стройматериалы, цемент и металлы, всего до 50% номенклатуры грузов. МИД России выразил решительный протест властям Литвы.

Впоследствии о возможном возобновлении транзита в Калининград рассказало агентство «Рейтер». Позднее газета «Известия» написала, что Евросоюз исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград.

Ужесточение санкций против России связано с проведением специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.