Александр Асафов: Избиратели Татарстана ответственно относятся к выборам

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Выборы депутатов Госсовета Татарстана проходят в штатном режиме. И избиратели ответственно относятся к голосованию. Об этом заявил заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами, политолог Александр Асафов на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«Совершенно иное отношение у людей к тем попыткам дискредитации, информационным атакам, которые есть. Если раньше они имели какую-то результативность – вводили людей в заблуждение, то сейчас люди ответственно подходят к выборам. Мы не видим каких-то значимых сигналов о предполагаемых нарушениях. Все проходит штатно», – рассказал спикер.

Асафов отметил, что избиратели стали значительно меньше внимания обращать на недостоверную информацию. Это, по его словам, в целом характеризует нынешний единый день голосования по всем регионам России.

«Люди более внимательно относятся к самим выборам. Все комиссии работают. Каких-то скандалов, горячих споров нет, несмотря на то, что попытки дискредитации на федеральном уровне, распространение фейков, есть», – подчеркнул он.

По мнению Асафова, многие решения руководства Татарстана, например, помощь участникам СВО, тоже оказывают влияние на избирателей. «И они ответственно подходят к выборам, понимая, что это не только право, но и в какой-то степени долг. Поэтому приходят и голосуют на выборах в Госсовет Татарстана», – заключил он.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что свой голос отдали Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. К полудню на выборах в Госсовет Татарстана проголосовали 32,2% избирателей, а к 15 часам явка достигла 48,7%.