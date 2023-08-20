Al Arabiya: Делегация ECOWAS покидает Нигер после провала переговоров с мятежниками

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) решила покинуть Нигер после провала переговоров с мятежниками, захватившими власть в этом государстве. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации канала, созданный мятежными военными Национальный совет спасения родины во главе с командующим Президентской гвардией Абдурахманом Тчиани отказался освободить свергнутого лидера страны Мохамеда Базума и восстановить его в должности.

Делегация ECOWAS прибыла в столицу Нигера Ниамей накануне, 19 августа. Тогда же ее представители встретились с Базумом.

О свержении Президента Нигера и закрытии границ страны стало известно 26 июля, когда военные объявили общенациональный комендантский час. Базум призвал США и другие мировые державы вмешаться и навести порядок.

Агентство Reuters 4 августа писало, что ECOWAS разработало план возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере. Позднее, 18 августа, сообщество определило точную дату начала военного вмешательства, но не стало ее объявлять.