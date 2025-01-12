Актанышских волонтеров отметили наградой за вклад в будущую победу

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Актанышские волонтеры «Мы вместе» награждены благодарственным письмом Информационно-ресурсного центра добровольчества Республики Татарстан. Вручение состоялось на сцене — на первом в 2025 году концерте благотворительной группы «Мы вместе».

Волонтеры, работающие в штабе МЦ «Яшьлек», — Фирдания Нуруллина, Лилия Гикрамина и Гульназ Гарифуллина — отмечены за значительный вклад в деятельность добровольческого движения.

От лица исполнительного директора АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Айрата Мубаракшина благодарность вручила заместитель руководителя исполкома Актанышского района по социальным вопросам Дильбар Анварова.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В своем выступлении чиновница отметила важность работы волонтеров и их неоценимый вклад в поддержку сообщества. «От всей души поздравляем наших волонтеров с этой заслуженной наградой! Желаем здоровья, успехов в добрых делах и дальнейших свершений во имя благополучия нашего района. Они — настоящие герои нашего времени!» — заявила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что актанышские волонтеры из группы «Мы вместе» дали первый концерт в поддержку участников специальной военной операции.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

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