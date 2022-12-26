Акция «Письмо Деду Морозу» помогла исполнить мечты 1,8 тыс. казанский детей

В Казани продолжается городская благотворительная акция «Письмо Деду Морозу», более 1,8 тыс. детей уже получили подарки на сумму свыше 5 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Гузель Сагитова.

«Дети пишут пожелания Деду Морозу, какой подарок они хотели бы получить на Новый год. Этими открытками украшают елки, и любой желающий может исполнить мечту ребенка, покупая подарок, указанный в открытке», — пояснила Сагитова.

Докладчик добавила, что в этом году установлено шесть новогодних елок с пожеланиями детей (сама акция проводится уже в 11-й раз). Они размещены в здании исполнительного комитета города и холлах четырех районных администраций, а также в коворкинге «Добрая Казань».

При этом по всей России проводится благотворительная акция «Елка желаний», инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным. В этом году ее организуют в четвертый раз. Инициатива дает возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот.

В этом декабре российский лидер уже принял участие в акции. Присоединился к ней и Президент РТ Рустам Минниханов: 21 декабря в Татарстане он выбрал две открытки с новогодними пожеланиями детей, а потом во время поездки в Москву 22 декабря — три елочных шара.