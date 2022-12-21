Минниханов и Шаймиев приняли участие в акции «Елка желаний»

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в проекте «Елка желаний». Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Напомним, благотворительная акция является ежегодной, благодаря ей исполняются новогодние желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Каждый год поступает большое количество писем от детей, стараемся исполнять их мечты! И вы тоже присоединяйтесь, до Нового года еще есть время!» – написал руководитель республики.

Фото: взято из телеграм-канала Президента РТ

Кроме того, участником акции стал и первый Президент РТ – Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Перед началом XVII съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» он снял с новогодней елки открытку 9-летней Зифы Валиевой, которая мечтает побывать на Президентской елке в Казани, и 13-летней Азалии Муртазиной, которая хочет побывать в роли кинолога.

Государственный Советник поблагодарил организаторов и участников акции и сообщил, что в скором времени мечты девочек сбудутся.