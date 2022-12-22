Мэр Казани исполнит желания двух детей из семей мобилизованных

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Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин исполнит желания двух детей из семей призванных в армию горожан. Он принял участие в благотворительной акции «Письмо Дедушке Морозу», сняв с новогодней елки, установленной в коворкинге «Доброй Казани», открытки с мечтами двух ребят, сообщает пресс-служба мэрии.

Одно из обращений, выбранных мэром, написал Тамерлан, который мечтает о поездке в Санкт-Петербург вместе с мамой и сестрой. «Мы хотим посмотреть дворцы и просто погулять», — пояснил он. Именно это и еще одно пожелание предстоит исполнить главе города.

Председатель Комитета по делам детей и молодежи Алия Загидуллина рассказала мэру Казани, что в этом году от маленьких жителей города поступило более 500 открыток.

Подарки традиционно получат дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-сироты. В этом году к ним присоединятся дети из Донецкой и Луганской народных республик, а также дети погибших участников специальной военной операции на Украине.

Городская благотворительная акция «Письмо Дедушке Морозу» проводится в Казани уже в 11-й раз. За это время подарки получили 1800 детей. На этот раз шесть новогодних елок с пожеланиями детей установлены в здании исполкома города и холлах районных администраций, а также в коворкинге «Доброй Казани», где сегодня прошло заседание городского штаба по поддержке семей мобилизованных.

Выбрать открытки с желаниями детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, и исполнить их мечту можно до 28 декабря. Сбор подарков будет организован в городском Комитете по делам детей и молодежи по адресу: ул. Петербургская, д. 70.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в Москве Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие во всероссийской акции «Елка желаний», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. Накануне руководитель республики уже присоединился к этой акции в Татарстане.