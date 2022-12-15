СМИ: ЕС согласовал девятый пакет санкций против России

Европейскому Союзу удалось согласовать девятый пакет санкций против России. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

«ЕС согласовал новые санкции против России <…>», — отмечается в сообщении, размещенном в Twitter’е агентства.

Upd 23.35: Агентство Reuters в свою очередь информирует со ссылкой на источник, что рестрикции «будут оформлены по письменной процедуре к полудню пятницы (16 декабря)», — сообщил собеседник Reuters.

Девятый с начала специальной военной операции на Украине пакет санкций против РФ долго не удавалось согласовать из-за несогласия по отдельным пунктам ограничений между странами — членами Евросоюза, о чем сообщал «Татар-информ».

При этом издание EUobserver писало, что девятый пакет санкций ЕС против России предусматривает введение ограничительных мер против 144 физических лиц. Среди них были названы певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков, телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, а также политолог Сергей Михеев.

Рестрикции могут затронуть медиахолдинги ВГТРК и «Национальная Медиа Группа», телекомпанию АНО «ТВ-Новости» и Фонд стратегической культуры. Телеканалами, которые останутся без лицензии на вещание в странах Евросоюза, должны стать НТВ, «НТВ Мир», «Россия 1» и РЕН ТВ.

Помимо этого, по информации газеты Politico, под запретом окажутся поставки авиадвигателей и их деталей, химического и биологического оборудования, средств для подавления беспорядков. Также запланированы ограничения на экспорт «ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов».