Politico: ЕС хочет расширить санкции на товары для авиаиндустрии и ноутбуки

Разрабатываемый Европейским Союзом новый, девятый по счету пакет санкций против России призван нанести ущерб «военно-промышленному комплексу» РФ и может затронуть целый ряд отраслей. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии.

В частности, предполагается, что ограничения затронут 169 организаций, поставляющих товары, «которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России».

Кроме того, под санкции попадут поставки двигателей для беспилотников, химического и биологического оборудования, средств для подавления беспорядков и электронных компонентов.

Помимо этого, Евросоюз намерен расширить перечень запрещенных к экспорту в РФ товаров для авиационной и космической отраслей, включив в него авиадвигатели и их детали. Также запланированы ограничения на поставку «ноутбуков, жестких дисков, фотоаппаратов и объективов».

Ранее стало известно, что проект девятого пакета санкций ЕС предусматривает запрет на вещание четырех российских каналов. По информации издания, речь идет о приостановке действия лицензий на вещание «НТВ Мир», «России 1», РЕН ТВ и Первого канала.

При этом накануне газета The Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов написала, что Венгрия выступила против нового пакета антироссийских санкций Евросоюза.