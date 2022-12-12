Боррель признал, что ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран-членов ЕС на заседании Совета союза не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России. Информацию подтвердил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Мы обсуждали 9-й пакет санкций, но решение будет позднее. Мы надеемся согласовать их до конца недели», – заявил он.

Боррель также выразил уверенность в том, что европейские ограничения, введенные против РФ, «очень эффективны, они работают и сильно подрывают возможности России по производству нового вооружения».

Ранее сообщалось, что в понедельник совет ЕС планирует утвердить новый пакет санкций против России и ограничения против Ирана.