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Политика
12 декабря 2022  22:25

Боррель признал, что ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

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Боррель признал, что ЕС не смогли согласовать девятый пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран-членов ЕС на заседании Совета союза не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России. Информацию подтвердил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Мы обсуждали 9-й пакет санкций, но решение будет позднее. Мы надеемся согласовать их до конца недели», – заявил он. 

Боррель также выразил уверенность в том, что европейские ограничения, введенные против РФ, «очень эффективны, они работают и сильно подрывают возможности России по производству нового вооружения».  

Ранее сообщалось, что в понедельник совет ЕС планирует утвердить новый пакет санкций против России и ограничения против Ирана.

#антироссийские санкции
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