Девятый пакет санкций ЕС может затронуть певца Григория Лепса и блогера Дмитрия Пучкова

Разрабатываемый девятый пакет санкций Европейского Союза против России предусматривает введение ограничительных мер против 144 физических лиц. Среди них — певец Григорий Лепс, блогер Дмитрий Пучков, телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, а также политолог Сергей Михеев. Об этом пишет издание EUobserver со ссылкой на соответствующие документы.

Кроме того, руководство Евросоюза намерено заморозить активы и запретить выдачу виз четырем представителям семьи Ковальчуков, включая Татьяну Ковальчук — супругу миллиардера Юрия Ковальчука.

Помимо этого, рестрикции должны затронуть медиахолдинги ВГТРК и «Национальная Медиа Группа», телекомпанию АНО «ТВ-Новости» и Фонд стратегической культуры. Последний в ЕС считают организацией, служащей прикрытием для российской Службы внешней разведки.

При этом телеканалами, которые останутся без лицензии на вещание в странах Евросоюза, должны стать НТВ, «НТВ Мир», «Россия 1» и РЕН ТВ, замечает издание.

Российские СМИ власти ЕС обвиняют в «грубом искажении и манипулировании фактами» ради оправдания военных действий на Украине и дестабилизации стран Европы. По мнению европейских чиновников, деятельность этих медиа представляет собой «значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности союза».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Евросоюз сегодня не смог согласовать девятый пакет антироссийских санкций. Помимо прочего, он предполагает расширение санкций на товары для авиаиндустрии и ноутбуки вместе с другими гаджетами.