Проект девятого пакета санкций ЕС предусматривает запрет на вещание четырех каналов

Проект очередного, девятого по счету, пакета санкций Европейского Союза против России предусматривает в том числе запрет вещания четырех каналов. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«<…> элементы проекта пакета включают запрет на четыре российских медиаканала», — отмечает издание со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, планируется, что новые ограничения запретят экспорт продукции двойного назначения на сумму более 2,3 млрд евро.

Предполагается также запретить сделки с российскими маркетинговыми компаниями и компаниями по исследованию рынка.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что девятый пакет санкций ЕС против РФ будет предусматривать ограничение инвестиций в горнодобывающий сектор и прекращение транзакций с еще тремя банками.