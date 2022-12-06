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Ру Тат
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Политика
6 декабря 2022  18:02

Проект девятого пакета санкций ЕС предусматривает запрет на вещание четырех каналов

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Проект очередного, девятого по счету, пакета санкций Европейского Союза против России предусматривает в том числе запрет вещания четырех каналов. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«<…> элементы проекта пакета включают запрет на четыре российских медиаканала», — отмечает издание со ссылкой на информированные источники.

Кроме того, планируется, что новые ограничения запретят экспорт продукции двойного назначения на сумму более 2,3 млрд евро. 

Предполагается также запретить сделки с российскими маркетинговыми компаниями и компаниями по исследованию рынка.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что девятый пакет санкций ЕС против РФ будет предусматривать ограничение инвестиций в горнодобывающий сектор и прекращение транзакций с еще тремя банками.

#санкции против россии #европейский союз
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