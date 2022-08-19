Адмирал Соколов подтвердил, что назначен врио командующего Черноморским флотом

Занимавший прежде пост начальника Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова вице-адмирал Виктор Соколов подтвердил свое назначение временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом. Об этом сообщает ТАСС.

«Я <...> назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом», — заявил сегодня вице-адмирал во время сбора с молодыми офицерами.

Ранее, 17 августа, РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники рассказало, что новым командующим Черноморского флота России вместо возглавлявшего его с 2019 года Игоря Осипова стал Виктор Соколов. Однако на самом флоте тогда призвали «не верить сплетням» о назначении нового командующего.

Весной на флагмане Черноморского флота — ракетном крейсере «Москва» произошел пожар, корабль погиб. Позднее, в конце июня, российские военные покинули занятый ими в ходе специальной военной операции остров Змеиный, сославшись на нежелание мешать вывозу зерна из Украины.