РБК: На Черноморском флоте опровергли слухи о назначении нового командующего

Черноморский флот России не подтвердил информацию о назначении новым командующим вице-адмирала Виктора Соколова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского региона.

«Не верьте сплетням. Когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», — заявили в пресс-службе флота.

Ранее РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники рассказало, что новым командующим Черноморского флота России вместо возглавлявшего его с 2019 года Игоря Осипова (адмирал с 2021-го) стал Виктор Соколов.

Весной на флагмане Черноморского флота — ракетном крейсере «Москва» произошел пожар, корабль погиб. Позднее, в конце июня, российские военные покинули занятый ими в ходе специальной военной операции украинский остров Змеиный, сославшись на нежелание мешать вывозу зерна.