Служащих военно-морских сил Украины, пытавшихся отстоять остров Змеиный, тренировал спецназ Великобритании, пишет газета The Sun on Sunday со ссылкой на источники в британской армии. По данным издания, бойцы Особой лодочной службы британских ВМС специально ездили на Украину, чтобы обучить коллег из 73-го морского центра специального назначения в Очакове обращению с техникой.

Украинским военным, по словам источника, не хватало подготовки и специальной техники, поэтому им понадобилась помощь. «Результатом стал захват Змеиного», – отметил источник.

Напомним, Вооруженные силы РФ вывели находившийся на острове гарнизон с целью продемонстрировать, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна. В начале июля украинские военные установили на острове флаг своего государства, заявив, что он перешел под контроль ВСУ. Однако в Минобороны завили, что в ответ на это российские военные ударили по острову ракетами, уничтожив украинских военных.