СМИ: Новым командующим Черноморского флота стал вице-адмирал Виктор Соколов

Новым командующим Черноморским флотом ВМФ России вместо адмирала Игоря Осипова назначен вице-адмирал Виктор Соколов. Сегодня его представили членам военного совета, сообщает РИА Новости.

«Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности», — рассказал источник издания, служащий на флоте.

Еще один собеседник агентства, знакомый с Соколовым лично, отметил, что в условиях проведения инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине не объявлять публично о таких назначениях абсолютно нормально.

При этом в пресс-службе самого Черноморского флота информацию о смене командующего не подтвердили. «Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», — заявили РБК в отделе информационного обеспечения Черноморского региона.

Весной на флагмане Черноморского флота — ракетном крейсере «Москва» по неназванным причинам произошел пожар, корабль погиб. Позднее, в конце июня, российские военные покинули занятый ими украинский остров Змеиный, сославшись на нежелание мешать вывозу зерна.