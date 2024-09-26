70-летний ветеран из Татарстана доставил гумпомощь на СВО

Фото из личного архива группы волонтеров

Группа ветеранов боевых действий Нового Кинера Арского района с начала года четыре раза побывала в зоне специальной военной операции. В сентябре они вновь вернулись из зоны СВО. Среди водителей был и 70-летний Ильдар Файзрахманов. Несмотря на пожилой возраст, он вызвался помочь.

Руководитель группы Рашат Салихзянов поделился подробностями о поездке «за ленточку». «С начала года мы отвезли восемь гуманитарных грузов. Среди них две бани, мотоцикл, строительные принадлежности, дизельный генератор», — рассказал он.

По словам Рашата Салихзянова, активность ребят, готовых помочь в любую минуту, восхищает. Равиль Садыков из Казани сразу перечислил 200 тысяч рублей. И это отнюдь не первая помощь с его стороны. На эти деньги активисты купили три дизельных генератора, три бензопилы, три шуруповерта.

За неделю жители Нового Кинера привезли строительные материалы также на 200 тысяч рублей. Жители близлежащих деревень — Мамси, Ташкичу, Сюрды, Нижней Уры, Верхней Уры, Байкала, Шуры, Шурабаша сплели маскировочные сети.

Поддержку организовали руководители учреждений культуры. Материалы заказали в Москве и Санкт-Петербурге. Большую помощь оказал и глава района Ильшат Нуриев. Много вещей предоставил районный Совет ветеранов.

«Собрали все, что просили ребята. Машину „Газель“, как обычно, предоставил руководитель общества „КСМ“ Салават Нуриев. За рулем — водитель Гарифулла Ахметгалиев. Его сменял спортсмен Рамис Миннебаев из Нового Кинера. Я выехал в путь на своей машине „Дастер“ с трехметровым прицепом. Со мной в качестве сменщика поехал 70-летний Ильдар Файзрахманов из Нового Кинера», — поделился ветеран.

Фото предоставлено главой Арского района

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Арского района Ильшат Нуриев вернулся из зоны специальной военной операции, где встречался с земляками. Это его третья поездка в зону СВО.

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