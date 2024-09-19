«Только вместе мы сильны»: глава Арского района навестил бойцов на СВО

Фото предоставлено главой Арского района

Глава Арского района Татарстана Ильшат Нуриев на днях вернулся из зоны специальной военной операции, где встречался с земляками. Это его третья поездка в зону СВО.

Руководитель вместе с сослуживцами побывал около городов Старобельск и Северодонецк. На месте делегацию встретил заместитель Премьер-министра РТ Фаниль Аглиуллин.

«Я регулярно встречаюсь с участниками специальной военной операции, которые приезжают в краткосрочный отпуск. Но встретиться с ними в зоне СВО — это совсем другое. Они и сами так говорят. Как говорится, одна встреча — целая жизнь», — рассказал Нуриев.

Жители района, организации, предприятия принимают активное участие в оказании шефской помощи военным. С ноября 2022 года по сегодняшний день вместе с именными посылками район отправил гуманитарный груз на сумму 75,7 млн рублей, в том числе 297 тонн продовольствия. Переданы шесть автомобилей, передвижная баня, мобильные бани и многое другое. Также отправили сделанные жителями района маскировочные сетки, окопные свечи, сухие супы, витаминные чаи. В город Лисичанск отправили 71,3 тонны, в Донецкую народную республику — 11,3 тонны гуманитарного груза на сумму 2,7 млн рублей.

«И в этот раз ездили не с пустыми руками, — сказал Ильшат Нуриев. — Повезли гуманитарную помощь на сумму 645 тыс. рублей. Большинство было подготовлено по просьбе земляков, участвующих в специальной военной операции. Выражаю благодарность волонтерам, коллективам организаций и предприятий, всем, кто внес вклад в это доброе дело. Мы все доставили. Были в госпитале, там оставили медикаменты».

Среди земляков, с которыми встретились руководители района, есть и мобилизованные, и контрактники.

«Самое главное — настроение у них хорошее, они понимают поставленную перед ними задачу. Попросили выразить слова благодарности каждому, кто заботится о них. Только вместе мы сильны, надеюсь, что так будет и в будущем. Самое главное пожелание — пусть ребята скорее вернутся домой с победой», — подытожил глава района.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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