На челнинку, усадившую маленького сына за руль авто, возбудили еще одно уголовное дело

(Казань, 20 ноября, «Татар-информ»). В отношении многодетной жительницы Набережных Челнов, усадившей маленького сына за руль авто, возбудили еще одно уголовное дело. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«В отношении женщины, передавшей малолетнему сыну управление автомобилем, возбуждено уголовное дело по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Сейчас следователи выясняют все обстоятельство произошедшего», – рассказал агентству Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшие выходные многодетная жительница Челнов Агина Алтынбаева посадила своего 6-летнего сына за руль авто. При этом машина едет на огромной скорости – более 130 км/ч, а многодетная мама снимает сына на камеру мобильного телефона.

Женщина уже становилась «звездой» соцсетей, прокатившись по Автограду за рулем, держа на руках новорожденного сына.

На Алтынбаеву было возбуждено два уголовных дела, а также несколько дел за административные правонарушения. Кроме того, челнинку оштрафовали на 35 тыс. рублей за грубое нарушение ПДД.



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