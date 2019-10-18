Рустам Минниханов на World Urban Parks: Одно срубленное дерево научило нас учитывать мнение горожан

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Президент Татарстана Рустам Минниханов на открытии Всемирного паркового конгресса World Urban Parks-2019 в международном выставочном центре Kazan Expo подчеркнул безусловную важность вовлечения жителей в разработку проектов благоустройства общественных пространств.

«Одно срубленное дерево научило нас, что при разработке проектов парков и скверов необходимо учитывать мнение горожан, ведь общественные пространства создаются именно для них», – отметил Минниханов. Речь идет о случившемся несколько лет назад в казанском парке Урицкого инциденте, когда подрядчики при благоустройстве территории срубили старейшее дерево, что вызвало волну негодования среди местных жителей.

Президент РТ заверил, что наработавшие с момента появления в 2015 году программы развития парков и скверов большой опыт специалисты Татарстана будут рады поделиться им с другими городами и регионами. В то же время им будет интересно то, как развивают свои общественные пространства другие субъекты Федерации.

Кроме того, по словам Минниханова, в ходе работы конгресса с представителями Министерства строительства и ЖКХ России будут обсуждаться вопросы жилищной политики.

«Почетно принимать в Казани Всемирный парковый конгресс. Это возможность продолжать учиться, перенимать опыт зарубежных профессионалов и делиться собственным опытом», – подчеркнул Президент Татарстана.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на конгрессе будут подписаны два соглашения: о сотрудничестве между Россией и Казахстаном и о создании Евразийского подразделения World Urban Parks. Также сегодня дадут старт разработке стратегии развития реки Казанки, которая предполагает создание 12 новых парков, 54 км новых и обновленных пеших и веломаршрутов и 25 мест доступа к прибрежной полосе реки в черте города.

Всемирный конгресс World Urban Parks проводится с 2015 года, первый форум был организован в Португалии. На этот раз он включает выступления 120 спикеров, более 30 сессий и дискуссий. В числе тысячи участников, прибывших в качестве делегатов конгресса в Казань, специалисты из США, Австралии, государств Африки, стран Европы и СНГ.

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