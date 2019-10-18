Ильсияр Тухватуллина: К 2035 году площадь зеленых насаждений в Казани увеличится почти вдвое

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Казань как столица Татарстана, являющегося регионом – лидером в области развития общественных пространств, намерена наращивать площадь зеленых зон. Об этом заявила новый главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина на открывшемся сегодня всемирном конгрессе World Urban Parks-2019.

«Согласно новому генплану, к 2035 году в Казани будет 15 тыс. га зеленых территорий. Через 20 лет – уже 20 тыс. га», – сообщила спикер.

При этом на сегодня, уточнила Тухватуллина, площадь казанских зеленых зон составляет 8,5 тыс. га. Следовательно, к 2035 году она вырастет почти вдвое.

Дискуссия «Связывая зеленую сеть. Как проект становится программой развития», моделируемая помощником Президента РТ Наталией Фишман-Бекмамбетовой, проходит в эти минуты в международном выставочном центре Kazan Expo. Об опыте озеленения городов и реновации существующих парков рассказывают заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова, эксперт из Новой Зеландии Роб Смолл, работавшая над трансформацией центра Парижа гостья из Великобритании Мэри Боуман и другие.

Параллельно еще на шести площадках выставочного комплекса около тысячи участников со всего мира обсуждают, как сделать парки интересными для всех возрастов и аудиторий горожан, что нужно знать администрациям о парках, как проводить конкурсы по проектированию парков и как затем ими управлять.

Во второй половине дня ко всемирному конгрессу World Urban Parks присоединятся Президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков. Во время пленарного заседания участники обсудят тему «Парк в городе vs Город в парке. Проект зеленого будущего».

Развитие парков ради экологической устойчивости и здоровья городского населения стало главной темой Всемирного паркового конгресса 2019 года. Форум проводится с 2015 года, на этот раз он включает выступления 120 спикеров, более 30 сессий и дискуссий. В числе тысячи участников, прибывших в качестве делегатов конгресса в Казань, – специалисты из США, Австралии, государств Африки, стран Европы и СНГ.

Результатом конгресса WUP-2019 для России станет подписание соглашения о сотрудничестве между Россией и Казахстаном, а также о создании Евразийского подразделения World Urban Parks. Также сегодня состоится запуск разработки стратегии развития реки Казанки, которая предполагает создание 12 новых парков, 54 км новых и обновленных пеших и велосипедных маршрутов, а также 25 мест доступа к прибрежной полосе реки в черте города.

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