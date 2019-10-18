На World Urban Parks Фишман и Метшин объявят о начале разработки стратегии развития Казанки

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в выставочном зале МВЦ Kazan Expo, где стартовал Всемирный парковый конгресс World Urban Parks-2019, помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова и мэр Казани Ильсур Метшин дадут старт разработке стратегии развития Казанки в черте столицы РТ. Об этом сообщила Фишман во время одной из старт-сессий форума, который в этом году посвящен развитию парков ради экоустойчивости и здоровья городского населения.

«У нас есть потрясающая река Казанка, и сегодня у нас с мэром планируется запуск стратегии по развитию всех набережных в черте города», – анонсировала Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Предварительно сообщается, что проект подразумевает благоустройство и включение в активную жизнь города береговой линии протяженностью 22 км. При этом предполагается, что он затронет более 300 га прилегающих земель – от исторического русла Казанки и Зилантова монастыря до Голубых озер. В Казани должны появится 12 новых парков, 54 км новых и обновленных пеших и велосипедных маршрутов, а также 25 мест доступа к прибрежным зонам города.

Кроме того, для России Всемирный парковый конгресс, проходящий в Казани, станет площадкой для заключения соглашения о сотрудничестве с Казахстаном, а также о создании Евразийского подразделения World Urban Parks.

Во второй половине дня ко всемирному конгрессу World Urban Parks присоединятся Президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков. Во время пленарного заседания участники обсудят тему «Парк в городе vs Город в парке. Проект зеленого будущего».

Форум проводится с 2015 года, на этот раз он включает выступления 120 спикеров, более 30 сессий и дискуссий. В числе тысячи участников, прибывших в качестве делегатов конгресса в Казань, – специалисты из США, Австралии, государств Африки, стран Европы и СНГ. Первый Всемирный парковый конгресс был организован в Португалии.

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