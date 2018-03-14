WORLDSKILLS - 2019

Оксана Романова

18 октября 2019, 14:38

Общество

Наталия Фишман рассказала, какие страны войдут в Евразийское подразделение World Urban Parks

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Общество

Наталия Фишман рассказала, какие страны войдут в Евразийское подразделение World Urban Parks

Фото: архив/Салават Камалетдинов

Структура будет постоянно действующей организацией, состоящей из специалистов по гармоничному развитию городов.

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова во время проходящего в Kazan Expo Всемирного паркового конгресса рассказала, какие страны войдут в Евразийское подразделение World Urban Parks. Соглашение о создании структуры будет подписано сегодня во время пленарного заседания форума.

«Подразделение Всемирного паркового конгресса — это постоянно действующая профессиональная организация, в которую войдут специалисты из России, Казахстана, Армении, Белоруссии, Азербайджана и т. д. Это очень важное для нас событие, и нам очень приятно, что оно проходит у нас в Татарстане, на нашей земле», — сказала помощник Президента РТ.

Она также пояснила, что конгресс станет площадкой для подписания второго соглашения: Россия и Казахстан будут сотрудничать в области развития общественных пространств.

«Соглашение между Казахстаном и Российской Федерацией о том, что Казахстан намеревается перенимать наш опыт (опыт Татарстана — прим. Т-и) в части развития общественных пространств. Есть договоренность с руководством республики. И это очень нас радует, чтобы наш опыт переходил в Казахстан, который, конечно, является братской для Татарстана республикой», — отметила Фишман-Бекмамбетова.

Она также намекнула, что во время пленарного заседания форума участников и СМИ ждёт несколько сюрпризов, в том числе от Альметьевска.

Участником пленарного заседания Всемирного конгресса World Urban Parks сегодня станет Президент РТ Рустам Минниханов, а также заместитель министра строительства и ЖКХ Росссии Дмитрий Волков. Темой обсуждения станет «Парк в городе vs Город в парке. Проект зеленого будущего».

Форум World Urban Parks проводится с 2015 года и на этот раз включает выступления 120 спикеров, более 30 сессий и дискуссий. В числе 1000 участников, прибывших в качестве делегатов конгресса в Казань, специалисты из США, Австралии, Африки, европейских стран и государств СНГ. Первый Всемирный парковый конгресс проходил в Португалии.

Также сегодня будет дан старт разработке стратегии развития реки Казанки, которая предполагает создание 12 новых парков, 54 км новых и обновленных пеших и веломаршрутов и 25 мест доступа к прибрежной полосе реки в черте города.

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