(Казань, 2 октября, «Татар-информ»). Следком РТ опубликовал видео из бассейна в Челнах, где едва не утонул семилетний мальчик.

На кадрах видно, что инструктор пообщалась с ребенком, убедилась, что он взял доску для плаванья и ушла, а мальчик уверенно шагнул в бассейн и начал тонуть.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ЧП произошло в фитнес-центре «Сильная арена» 30 сентября. Нахлебавшись воды, семилетний ребенок впал в кому. Сейчас за его жизнь сражаются врачи Камского детского медцентра Набережных Челнов.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Надзорное ведомство организовало проверку в бассейне. Как выяснилось, три года назад в этом же здании утонула 11-летняя девочка.

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