Прокуратура проверит деятельность фитнес-центра в Челнах, в бассейне которого чуть не утонул ребенок

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Прокуратура проверит деятельность спорткомплекса в Набережных Челнах, в бассейне которого чуть не утонул 7-летний ребенок. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как стало известно ИА «Татар-информ» из собственных источников, накануне в одном из спортивных комплексов Автограда в бассейне захлебнулся семилетний мальчик. По данным источника, в момент трагедии ребенок занимался плаваньем с тренером.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

«Прокуратура Набережных Челнов проверит деятельность центра. По некоторым данным, тренер, который проводил обучение ребенка, не был официально трудоустроен. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – рассказал агентству старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



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