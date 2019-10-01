ЧП с семилетним мальчиком произошло в бассейне, где три года назад утонула 11-летняя школьница

(Набережные Челны, 1 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). ЧП с семилетним мальчиком произошло в том же бассейне, где три года назад утонула 11-летняя школьница. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

В здании, где произошло ЧП с ребенком, ранее размещался спорткомплекс «Афина». В 2016 году здесь утонула 11-летняя школьница. По странному стечению обстоятельств в первом случае также имел место недосмотр со стороны инструктора-спасателя — 16-летний парень был трудоустроен неофициально.

19 ноября 2016 года 11-летняя девочка вместе с подругой пришла купаться в бассейн «Афина». В какой-то момент она неожиданно пропала с поверхности воды. Сверстница сначала пыталась самостоятельно найти подругу, но потом обратилась за помощью к инструктору. Тот обнаружил тело ребенка на дне бассейна.

После трагедии в «Афине» правоохранительные органы задержали 34-летнюю администратора центра Олесю Шадрину и 53-летнюю учредительницу спорткомплекса Наталью Мавренкову.

Учредительницу спортивно-досугового центра «Афина» Наталью Мавренкову признали виновной в случившемся и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Администратора Олесю Шадрину суд оправдал и признал за ней право на реабилитацию.

После этого здание бывшего ДК «Автозаводец», в котором размещалась «Афина», сменило собственника. В нем открылся торговый дом «Кама». А в начале лета обосновался филиал сети фитнес-центров «Сильная арена», которая на данный момент в Набережных Челнах имеет пять точек.

Изменялась ли конструкция бассейна после первого ЧП, была ли она приспособлена для занятий с детьми, будет известно после проверки, которую в данный момент проводят следственные органы и прокуратура города.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мальчика, который едва не утонул в бассейне в Челнах, тренер отправила в душ и потеряла из виду.

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