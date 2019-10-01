Мальчика, который едва не утонул в бассейне в Челнах, тренер отправила в душ и потеряла из виду

(Набережные Челны, 1 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Мальчика, который едва не утонул в бассейне в Набережных Челнах, тренер отправила погреться в душ и потеряла из виду. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

По данным источника, семилетний мальчик посещал бассейн фитнес-клуба «Сильная арена» для того, чтобы научиться плавать. Вчера на занятие его привела бабушка, которая осталась ждать в фойе. Когда прошла половина урока, мальчик сказал преподавателю, что замерз. Тренер, 19-летняя девушка, отправила его в душ, чтобы он согрелся. А в это время стала заниматься другими учениками. Всего в группе было трое детей.

В какой-то момент девушка решила, что мальчик слишком долго находится в душевой. Она пошла за ним. Но его там не оказалось. Тренер вернулась к бассейну и увидела, что мальчик уже в воде, и он тонет. Она его вытащила, вызвала «скорую», провела реанимационные действия.

По данным правоохранительных органов, девушка-инструктор официально не была трудоустроена.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что возбуждено уголовное дело после того, как в бассейне фитнес-центра Набережных Челнов едва не утонул семилетний ребенок. Прокуратура города намерена проверить деятельность бассейна.

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