Уголовное дело возбуждено после того, как в бассейне фитнес-центра Челнов едва не утонул ребенок

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Уголовное дело возбуждено после того, как в бассейне фитнес-центра Набережных Челнов едва не утонул 7-летний ребенок, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ.

«По предварительным данным, мальчик занимался в бассейне с инструктором и в какой-то момент погрузился под воду. Спустя полторы минуты тренер поднял его на поверхность и провел реанимационные действия, после чего мальчика доставили в больницу», – уточнил Шептицкий.

Сейчас состояние ребенка оценивается медиками как стабильно тяжелое.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура РТ проверит деятельность спорткомплекса в Челнах, в бассейне которого едва не погиб ребенок.



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