Масштабную проверку начала прокуратура РТ после гибели ребенка на пожаре в ресторане «Арарат»

(Казань, 27 сентября, «Татар-информ»). Масштабную проверку начала прокуратура РТ после гибели ребенка на пожаре в пустующем здании ресторана «Арарат» в Челнах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований пожарной безопасности владельцем здания, как местными властями были соблюдены правила градостроительного законодательства, а также полноту и своевременность принятых мер органами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и службой судебных приставов», – рассказал агентству Галиев.

Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников МЧС, которые тушили пожар в ресторане.

Как сообщил Руслан Галиев, расследование дела взято на особый контроль в прокуратуре Набережных Челнов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в пустующем здании ресторана «Арарат» в Челнах вспыхнул серьезный пожар. Порядка 100 человек из соседних домов были эвакуированы из-за сильного задымления.

Во время проливки в одном из помещений ресторана пожарные обнаружили тело ребенка. По данному факту была начата проверка, а позже возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как удалось установить следователям, пожар начался из-за детской шалости – трое мальчишек проникли внутрь ресторана и подожгли хранящиеся там старые матрасы.





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