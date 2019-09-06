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Татар-информ

6 сентября 2019, 19:50

Экономика и финансыОбщество

ПСО «Казань» продолжит строить космодром Восточный

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Экономика и финансыОбщество

ПСО «Казань» продолжит строить космодром Восточный

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не поддержал предложение Юрия Борисова привлечь военных к возведению второй очереди космодрома.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин не поддержал идею вице-премьера РФ Юрия Борисова привлечь к строительству второй очереди космодрома Восточный Военную публично-правовую компанию. Таким образом, строить космодром продолжит ПСО «Казань».

О решении Владимира Путина ТАСС рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Да, Президент от этой идеи отказался. Президент поддержал позицию Роскосмоса, что у нас есть все необходимые ресурсы и компетенции, чтобы справиться с поставленной задачей», – подчеркнул руководитель госкорпорации, отметив, что данный вопрос детально обсуждался на прошедшем совещании.

При этом Рогозин заверил, что основания для смены подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный отсутствуют. «Мы работаем в графике, у нас есть понедельный график мобилизации сил и средств», – добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что депутат Госсовета РТ, генеральный директор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин показал Президенту РФ Владимиру Путину строящиеся объекты второй очереди космодрома Восточный. Глава государства потребовал выдержать сроки строительства, обеспечив запуск ракеты сверхтяжелого класса в 2028 году. 

ПСО «Казань» было определено генподрядчиком строительства второй очереди Восточного распоряжением Правительства РФ в декабре 2017 года. Объекты второй очереди космодрома Восточный – старт под «Ангару», командный пункт и топливохранилище – строятся с опережением графика на месяц, а руководство Роскосмоса довольно темпами строительства.

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