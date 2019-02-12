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Татар-информ

6 сентября 2019, 16:24

Экономика и финансы

Путин потребовал ввести в установленный срок космодром Восточный, который строит ПСО «Казань»

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Экономика и финансы

Путин потребовал ввести в установленный срок космодром Восточный, который строит ПСО «Казань»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В рамках строительства второй очереди космодрома возводятся 14 объектов, на площадке работают более 600 человек.

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин потребовал выдержать сроки строительства второй очереди космодрома Восточный, обеспечив запуск ракеты сверхтяжелого класса в 2028 году. О необходимости соблюдения сроков строительства глава государства заявил на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома, сообщает ТАСС.

«Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ. Необходимо выдержать все намеченные сроки, в том числе первые полеты с использованием ракеты-носителя сверхтяжелого класса», – сказал Путин. «Запуск должен состояться, как мы уже говорили, с Восточного в 2028 году», – подчеркнул Президент РФ.

Владимир Путин сегодня посетил площадку строительства второй очереди космодрома, осмотрев также ряд объектов первой очереди. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверил Президента России, что отклонения по срокам возведения объектов второй очереди нет, а по некоторым объектам даже есть небольшое опережение. «В соответствии с разработанным графиком не имеем сегодня отклонений по срокам. Даже чуть раньше получается», – отметил Рогозин.

Путину доложили, что высокие темпы строительства достигаются за счет того, что генподрядчик строительства – ПСО «Казань» – выполняет большую часть работ собственными силами, что исключает необходимость коммуницировать с субподрядчиками, экономит время и деньги, а также делает схему финансирования максимально прозрачной.

Руководитель дирекции Роскосмоса по строительству космодрома Восточный Евгений Рогоза рассказал Президенту РФ об особенностях возведения новых объектов. «К стройке приступили фактически 30 мая этого года. Сегодня мобилизовано подрядчиком 619 человек», – доложил Рогоза. Он отметил, что на текущий момент имеющегося на стройке количества рабочих рук достаточно.

По словам Рогозы, сейчас работы развернуты на 14 объектах: строится стартовый комплекс, технический блок кислорода-азота, резервуары запаса воды, командный пункт, блок общежития на 2 тыс. человек, два бетонных завода и так далее. Главе государства доложили, что строительство самого стартового стола под «Ангару» обойдется в 38 млрд рублей, а технологическое оборудование будет стоить еще 27,5 млрд.

Представители Роскосмоса заверили Президента, что уже в октябре группировка строителей будет насчитывать 1200 рабочих и 140 единиц техники. Пик нагрузки придется на период с марта 2021 года по март 2022-го. В это время численность задействованных на стройке рабочих будет составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. человек.

ПСО «Казань» было определено генподрядчиком строительства второй очереди «Восточного» распоряжением Правительства РФ в декабре 2017 года. Согласно документу, компания из Татарстана занимается разработкой рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ и поставками инженерного оборудования. Стоимость госконтракта составляет 38,7 млрд рублей. Завершить весь объем работ по созданию стартового комплекса «Ангара» генподрядчик должен к 31 декабря 2022 года.

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